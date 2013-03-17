Нужна система проверки ссылочной массы

Сайты «под ключ»Завершен4 заявки132 просмотра
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Необходимо разработать систему по проверке размещенных ссылок на разных сайтах. Проверка должна производиться автоматически один раз в неделю. После проверки высылается отчет на заданную эл. почту о ссылках, которые отсутствуют. Если все ссылки на месте, то сообщение, что всё в порядке.

Любой человек может зарегистрироваться на сайте. После регистрации предоставляется возможность ввести адрес своего сайта и адреса сайтов на которых размещались ссылки на введенный сайт. Т.е. получается своеобразное хранилище списка ссылочной массы на свой сайт, которое постоянно проверяется роботом.

11 лет назад
catalogvn
Валерий 
46 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
10 лет назад
Выбранный исполнитель
chnry
Роман 
38 летРоссия
12 лет в сервисе
Был
3 года назад
11 лет назад
$20
10 дней
Отлично проделанная работа по проверке ссылочной массы на мои сайты. Оплату принимает даже от организации на ИП.
Хороший заказчик. Оплата без задержек. Можно смело браться за его проекты.
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