Нужна система проверки ссылочной массы

Необходимо разработать систему по проверке размещенных ссылок на разных сайтах. Проверка должна производиться автоматически один раз в неделю. После проверки высылается отчет на заданную эл. почту о ссылках, которые отсутствуют. Если все ссылки на месте, то сообщение, что всё в порядке.

Любой человек может зарегистрироваться на сайте. После регистрации предоставляется возможность ввести адрес своего сайта и адреса сайтов на которых размещались ссылки на введенный сайт. Т.е. получается своеобразное хранилище списка ссылочной массы на свой сайт, которое постоянно проверяется роботом.