Сервис по аренде недвижимости

Нужен сервис по посуточной и долгосрочной аренде недвижимости. Сервис должен предложить выбор клиенту на основе выбранных данных. За основу берется идея от сайта https://www.zumper.com/nyc и сайта и https://www.airbnb.ru/

Необходимо чтобы человек мог выбрать объект недвижимости по карте и на основе своих предпочтений. Необходимое качественное исполнение. Подробное ТЗ предоставлю. Напишите примерную стоимость и сроки.