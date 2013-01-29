Сайт под ключ по примеру

Нужна 100% копия сайта plusmak. Ru
Разместите заказ на фриланс-бирже и предложения поступят уже через несколько минут.
Всем привет!
Необходимо сделать сайт - личный кабинет, аналог уже существующему.
Подробности во вложении, все вопросы при личной переписке.
По срокам выполнения особо не ограничиваю так как бюджет очень скромен, но хотелось бы получить готовый сайт к средине или концу ноября. Возможен бонус.
Предоплату не делаю, оплата по факту после теста на Вашем хосте.
Человек который возмется за проект, должен хорошо понимать, что он делает, быть на связи.
Желательно с Украины (но не принципиально, если можете решить эту задачу).
В дальнейшем будут доработки которые будут оплачиваться отдельно.
Жду Ваших предложений.
Все заявки скрыты.
С уважением, Дмитрий.
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