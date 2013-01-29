Сайт под ключ по примеру

$100
Сайты «под ключ»Закрыт6 заявок362 просмотра
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Всем привет!

Необходимо сделать сайт - личный кабинет, аналог уже существующему.

Подробности во вложении, все вопросы при личной переписке.

По срокам выполнения особо не ограничиваю так как бюджет очень скромен, но хотелось бы получить готовый сайт к средине или концу ноября. Возможен бонус.

Предоплату не делаю, оплата по факту после теста на Вашем хосте.

Человек который возмется за проект, должен хорошо понимать, что он делает, быть на связи.

Желательно с Украины (но не принципиально, если можете решить эту задачу).

В дальнейшем будут доработки которые будут оплачиваться отдельно.

Жду Ваших предложений.

Все заявки скрыты.

С уважением, Дмитрий.

10 лет назад
dm-web
36 летРоссия
11 лет в сервисе
Был
месяц назад
Выбранный исполнитель
555romzes555
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
10 лет назад
$100
14 дней
Валерий очень безответственный исполнитель. Взял проект, обещал все выполнить и сам установил сроки. Когда пришло время сдавать проект, просто исчез, без объяснений. Крайне не рекомендую с ним сотрудничать, если Вам дорого Ваше время.
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