MODx. Cайт портфолио с блогом, максимально простой

$50
Сайты «под ключ»Завершен6 заявок199 просмотров
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Коллеги, нужен сайт на MODx- портфолио с блогом, максимально простой, на готовом шаблоне.

В меню сверху - о нас, портфолио, блог, контакты

Если есть примеры - покажите.

Обязательно оставляйте цену.

Спасибо

MODX
11 лет назад
qazaq1
Егор 
43 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
7 лет назад
10 отзывов
Выбранный исполнитель
b0nn1e
31 годУкраина
12 лет в сервисе
Был
год назад
11 лет назад
$100
5 дней
Заказал сайт визитку на Modx, Андрей выполнил. Также предложил добавить на сайт метатеги и карту сайта (и добавил). Написал инструкцию по переносу сайта. Впечатление от сотрудничества положительное.
Адекватный заказчик, оплата вовремя, вежливый, доступно излагает свои пожелания. Рекомендую к сотрудничеству.
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