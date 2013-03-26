Крайне положительный опыт взаимодействия! Непростой, достаточно длительный и крайне нудный проект с весьма непростым заказчиком (мной) завершен в лучшем виде. Поражен профессионализмом художника и программиста, скоростью работы и терпимостью к заказчику ) Про надежность, ответственность, честность и пунктуальность даже не говорю - 10 баллов. Работает не шаблонно, отдает проекту часть души в отличие от некоторых бездушно-механизированных коллег-конкурентов заточенных на поток. Категорически рекомендую! )))