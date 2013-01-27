Сайт спортивной тематики с онлайн видео

Необходимо сделать веб-сайт с двумя разными интерфейсами пользователя - для пациента и для врача. И интерфейсом администратора для назначения прав и регистрации врачей. 1. Пациент после авторизации по учетным данным, выданным ему лечащим врачом, получит возможность ...
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Сайт футбольной тематики предназначенный для сбора статистики и просмотра онлайн видео. Основная направленность на продажу аккаунтов с доступом к определенному материалу. Видео-контент реализовать желательно по технологии smooth streaming или подобные технологии. Написание удобной админки для добавления нового материала в виде видео и статистики. Более подробное ТЗ после обсуждения проекта.
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