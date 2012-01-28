Y4MAHA

Карху Y4MAHA

 
33 годаРоссия/Санкт-Петербург
13 лет на фриланс-бирже
Был
11 лет назад
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  • Поднять RAID на сервере от Hetzner

    Внезапно упал RAID на сервере Hetzner, тех. поддержка говорит, что не могут ничего сделать, дали kvm удаленный и сказали проверить через rescue систему, упал ли точно RAID. Нужно проверить это, по возможности выкачать данные или ...

    Системное администрирование1 исполнитель
    Завершен
    11 лет назад

  • Сайт спортивной тематики с онлайн видео

    $5000

    Сайт футбольной тематики предназначенный для сбора статистики и просмотра онлайн видео. Основная направленность на продажу аккаунтов с доступом к определенному материалу. Видео-контент реализовать желательно по технологии smooth streaming или подобные технологии. Написание удобной админки для ...

    Сайты «под ключ»15 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Приложения для сайта

    Необходимо написать приложение под windows, которое будет уведомлять о появлении новых релизах(и подробная информация о них), сообщениях и рассылках с торрент-трекера. Более подробно уже в личной беседе. Работать будем с данным трекером http://rgfootball.net

    Прочее6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад

  • Страничка расписания ТВ-программ

    Есть спортивный сайт, для него надо сделать страничку, которая будет парсить тв программу спортивных передач(например с http://ntvplus.ru/tv/), далее люди со спец. аккаунтами могли там отмечаться на ту или иную запись и вставлять ссылки на готовые ...

    Веб-программирование1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Удалить вирус с сайта

    Имеется вирус на сайте, вылезает раз в день и не у всех почему-то, собственно скриншот: http://rgfootball.tv/media/up/134076958386.JPG Все это на сайте: http://rgfootball.net

    Тестирование сайтов1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Flash-таймер

    $50

    Нужно сделать flash таймер обратного отсчета примерно как тут http://www.sports.ru/ (Правее лого), сделать под дизайн сайта http://rgfootball.net , размеры примерно такие же.

    Дизайн сайтаFlash
    Анимация10 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Верстка страницы из PSD

    Есть PSD макет сплеш страницы, нужно сверстать в html. По возможности сделать функционал кнопки "больше не показывать" при нажатии на которую страница больше не показывает. Скрин макета - http://rgfootball.tv/media/up/133526548419.png

    HTML
    HTML-верстка1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Дизайн страницы сайта

    Нужно сделать страницу по примеру http://fclm.ru/ru/splash/index.php только под стиль сайта http://rgfootball.net и в начале будет 6 категорий просто в названиями по центру, далее при наведении появляется изображение характеризующее тот или иной раздел. Делать будем на ...

    Дизайн сайтов1 исполнитель
    Закрыт
    12 лет назад

  • Рекламный ролик сайта

    Рекламный ролик для сайта спортивной тематики http://rgfootball.net/ Продолжительность 30 секунд, должен содержать представление о категориях сайта и его контенте, т.е. привести примеры видов спорта и разнообразия контента(видео). 3D анимация и т.п. приветствуется. Разрешение - 1920х1080.

    Видеомонтаж5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Редизайн новостного меню

    На данном сайте http://rgfootball.net новостное меню(ниже флешки). Нужно переделать более современно и удобнее в плане вида(а сейчас не ровный текст) с использованием css3. Как вариант плавно всплывающий текст, в общем на идею автора. Более подробно ...

    Дизайн сайтов1 заявка
    Закрыт
    12 лет назад

  • Флеш-меню для анонсов

    $50

    Требуется на флеше сделать меню анонсов примерно как тут http://rgfootball.net (сюда делать и будем). Более подробнее опишем при выполнении.

    Анимация1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад
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Отзывы фрилансеров
asdffdsa
35 летРоссия
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Поднять RAID на сервере от Hetzner
Приятный в общении человек, рекомендую к сотрудничеству.
Оперативно откликнулся и справился с поставленной задачей. Рекомендуем.
Ответный отзыв
ElenaWorkle
52 годаРоссия
11 лет в сервисе
Была
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сверстать меню в группе Вконтакте
Приятно было сделать работу. Четко заданы параметры задачи, адекватное отношение, своевременная оплата.
Сделано быстро и без лишних вопросов. Были рады сотрудничеству. Рекомендуем.
Ответный отзыв
SteamChild
34 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Оформить группу Вконтакте
Отлично поработали, спасибо! От сотрудничества с Александром остались только положительные эмоции, доставленные не только своевременной оплатой и четким ТЗ, но и приятным общением. Рекомендую!!!
Быстро и качественно выполнил работу. Учел все пожелания, которых было не мало. Спасибо за работу, было приятно сотрудничать.
Ответный отзыв
yakimov-ps
Павел 
35 летРоссия
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад
$40
10 баллов
11 лет назад
Заменить Apache на PHP-FPM под FreeBSD
Очень приятно было работать с Александром. Адекватное отношение, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.
Павел оперативно и профессионально справился с поставленной задачей и даже сделал больше, чем требовалось, за что ему спасибо огромное. Быстро, качественно и без лишних вопросов.
Ответный отзыв
hak2008
Антон 
33 годаРоссия
16 лет в сервисе
Был
8 лет назад
22 отзыва(-1)
$10
10 баллов
12 лет назад
Удалить вирус с сайта
Отличный заказчик, четко поставил цель, рекомендую!
Протестировал сайт на наличие уязвимостей и удалил вирус, все это без задержек и максимально профессионально, советую!
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