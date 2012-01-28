Внезапно упал RAID на сервере Hetzner, тех. поддержка говорит, что не могут ничего сделать, дали kvm удаленный и сказали проверить через rescue систему, упал ли точно RAID. Нужно проверить это, по возможности выкачать данные или ...
- Системное администрирование1 исполнительЗавершен11 лет назад
- $5000
Сайт футбольной тематики предназначенный для сбора статистики и просмотра онлайн видео. Основная направленность на продажу аккаунтов с доступом к определенному материалу. Видео-контент реализовать желательно по технологии smooth streaming или подобные технологии. Написание удобной админки для ...Сайты «под ключ»15 заявокЗакрыт11 лет назад
Необходимо написать приложение под windows, которое будет уведомлять о появлении новых релизах(и подробная информация о них), сообщениях и рассылках с торрент-трекера. Более подробно уже в личной беседе. Работать будем с данным трекером http://rgfootball.netПрочее6 заявокЗакрыт11 лет назад
- $10
Нужно вики разметкой сверстать меню в группе вконтакте, меню просто порезанная картинка нужно их соединить и сделать ссылочки к категориям.HTML-верстка1 исполнительЗавершен11 лет назад
Требуется качественно оформить группу вконтакте на тему спорт, футбол. Оформлять желательно в стиле сайта http://rgfootball.net , так как группа его.Иллюстрации и Рисунки1 исполнительЗавершен11 лет назад
Нужно заменить apache на php-fpm, закрыть доступ к ссх и фтп с любых ипов кроме нужны и перекинуть ссх и фтп на не стандартный порт. Всё это дело работает на freebsd.Завершен11 лет назад
Есть спортивный сайт, для него надо сделать страничку, которая будет парсить тв программу спортивных передач(например с http://ntvplus.ru/tv/), далее люди со спец. аккаунтами могли там отмечаться на ту или иную запись и вставлять ссылки на готовые ...Веб-программирование1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Имеется вирус на сайте, вылезает раз в день и не у всех почему-то, собственно скриншот: http://rgfootball.tv/media/up/134076958386.JPG Все это на сайте: http://rgfootball.netТестирование сайтов1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужно сделать flash таймер обратного отсчета примерно как тут http://www.sports.ru/ (Правее лого), сделать под дизайн сайта http://rgfootball.net , размеры примерно такие же.Анимация10 заявокЗакрыт12 лет назад
Для сплеш страницы сделать функционал кнопки больше не показывать на JS. При нажатии на нее, страница больше не показывается юзеру.Веб-программирование4 заявкиЗакрыт12 лет назад
Есть PSD макет сплеш страницы, нужно сверстать в html. По возможности сделать функционал кнопки "больше не показывать" при нажатии на которую страница больше не показывает. Скрин макета - http://rgfootball.tv/media/up/133526548419.pngHTML-верстка1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Нужно сделать страницу по примеру http://fclm.ru/ru/splash/index.php только под стиль сайта http://rgfootball.net и в начале будет 6 категорий просто в названиями по центру, далее при наведении появляется изображение характеризующее тот или иной раздел. Делать будем на ...Дизайн сайтов1 исполнительЗакрыт12 лет назад
Рекламный ролик для сайта спортивной тематики http://rgfootball.net/ Продолжительность 30 секунд, должен содержать представление о категориях сайта и его контенте, т.е. привести примеры видов спорта и разнообразия контента(видео). 3D анимация и т.п. приветствуется. Разрешение - 1920х1080.Видеомонтаж5 заявокЗакрыт12 лет назад
На данном сайте http://rgfootball.net новостное меню(ниже флешки). Нужно переделать более современно и удобнее в плане вида(а сейчас не ровный текст) с использованием css3. Как вариант плавно всплывающий текст, в общем на идею автора. Более подробно ...Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Есть сервер на freebsd постоянно вылазит куча php-cgi процессов и грузят сервер и LA зашкаливает,, нужно решить эту проблему, взялось резко и неоткуда...Завершен12 лет назад
Требуется сделать красивое выпадающее меню на CSS3 под данный сайт http://rgfootball.net (вместо верхнего меню)Дизайн сайтов1 заявкаЗакрыт12 лет назад
Нужно установить и настроить firewall на freebsdЗакрыт12 лет назад
- $50
Требуется на флеше сделать меню анонсов примерно как тут http://rgfootball.net (сюда делать и будем). Более подробнее опишем при выполнении.Анимация1 исполнительЗавершен12 лет назад
Нужно написать простой скрипт хостинга с мультизагрузкой, с загрузкой из интернета, превью. Галереи, регистрации не нужны.Веб-программирование1 исполнительЗавершен12 лет назад
- $50
Нужен человек знакомый с движком TorrentPier для настройки кеширования форума, т.е. нужно закешировать большинство запросов memcache'ем.Веб-программирование1 заявкаЗакрыт12 лет назад