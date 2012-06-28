Удалить вирус с сайта

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Завершен3 заявки122 просмотра

Имеется вирус на сайте, вылезает раз в день и не у всех почему-то, собственно скриншот: http://rgfootball.tv/media/up/134076958386.JPG

Все это на сайте: http://rgfootball.net

13 лет назад
Y4MAHA
Карху 
35 лет
14 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад
$10
5 дней
Протестировал сайт на наличие уязвимостей и удалил вирус, все это без задержек и максимально профессионально, советую!
Отличный заказчик, четко поставил цель, рекомендую!

Заявки фрилансеров

hak2008
Антон 
34 года
17 лет в сервисе
Был
9 лет назад
22 отзыва(-1)
13 лет назад