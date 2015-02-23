Проверка сайта на ошибки.

Необходимо произвести тестирование сайта House-projects.ru на наличие ошибок.

Интересны любые ошибки, которые видны простому пользователю, такие как: не открывается картинка, не работает ссылка и т.п.

В конечном варианте хотелось бы получить текстовый файл, содержащий отчет с ссылками и описанием ошибки (действий, приводящих к ошибке). Приложение скриншотов в необходимых случаях.