Проверка сайта на ошибки.

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Завершен8 заявок174 просмотра

Необходимо произвести тестирование сайта House-projects.ru на наличие ошибок.

Интересны любые ошибки, которые видны простому пользователю, такие как: не открывается картинка, не работает ссылка и т.п.

В конечном варианте хотелось бы получить текстовый файл, содержащий отчет с ссылками и описанием ошибки (действий, приводящих к ошибке). Приложение скриншотов в необходимых случаях.

10 лет назад
House-projects
Александр 
43 года
16 лет в сервисе
Был
год назад

Выбранный исполнитель

gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад
$100
1 день
Работаем уже не первый раз, всегда все на высшем уровне и в срок. Ответственный, всегда доступный для связи и обсуждения проекта подрядчик. Буду обращаться еще не раз. Всем советую данного исполнителя.
Рекомендую!

Заявки фрилансеров

gulnaz
38 лет
16 лет в сервисе
Была
7 лет назад
10 лет назад