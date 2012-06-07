Нужно протестировать сайт

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт11 заявок185 просмотров

Нужно протестировать сайт и составить отчет о т естировании

13 лет назад
avery2009
Юлия 
41 год
13 лет в сервисе
Была
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров