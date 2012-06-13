Необходимо произвести тестирование сайта House-projects.ru на наличие ошибок. Интересны любые ошибки, которые видны простому пользователю, такие как: не открывается картинка, не работает ссылка и т.п. В конечном варианте хотелось ...
Тестинг интернет-приложения.
Нужно протестировать сайт.
Объяснять особо нечего, нужно погонять все функции и посмотреть как работает, где какие уязвимости. Все возможные ерроры сохранять как скриншоты.
В заключение составить отчет.
Оплата Moneybookers или paypal . Пожалуйста коротко опишите что входит в ваши сервисы и ваши ставки. Отзывы приветсвуются.
Благодарю.
p.s. Сервер на нагрузку пока проверять не нужно.
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