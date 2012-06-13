Тестинг интернет-приложения.

Нужно протестировать сайт.

Объяснять особо нечего, нужно погонять все функции и посмотреть как работает, где какие уязвимости. Все возможные ерроры сохранять как скриншоты.

В заключение составить отчет.

Оплата Moneybookers или paypal . Пожалуйста коротко опишите что входит в ваши сервисы и ваши ставки. Отзывы приветсвуются.

Благодарю.

p.s. Сервер на нагрузку пока проверять не нужно.