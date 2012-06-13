Тестинг интернет-приложения.

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт2 заявки107 просмотров

Нужно протестировать сайт.

Объяснять особо нечего, нужно погонять все функции и посмотреть как работает, где какие уязвимости. Все возможные ерроры сохранять как скриншоты.

В заключение составить отчет.

Оплата Moneybookers или paypal . Пожалуйста коротко опишите что входит в ваши сервисы и ваши ставки. Отзывы приветсвуются.

Благодарю.

p.s. Сервер на нагрузку пока проверять не нужно.

13 лет назад
sorryMichael
43 года
14 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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