Тестирование валидности сайта

  1. Биржа фриланса
  2. Тестирование сайтов
Закрыт5 заявок180 просмотров

Сайт в разработке нуждается в тестировании, проверить код, нагрузку, кроссбраузерность. Пишите ваши предложения, стоимость.

13 лет назад
firenet28
39 лет
13 лет в сервисе
Была
10 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров