Верстка, дизайн, настройка CMS, баннеры
Разработка сайтов, управление контентом, дизайн, верстка.
Хорошо знаю CMS WP. Доработка и изменение шаблонов. Возможно шаблоны на заказ. Различные модули.
Adobe Photoshop.
Стильное и красивое оформление сообществ в VK и МойМир.
Для начала работы от вас требуется только четкое ТЗ.
Работаю через безопасную сделку или по предоплате 10%.
Действие аккаунта приостановлено!
Портфолио
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- Логотип ПСО Дети кубани154 просмотра
Отзывы заказчиков
$50
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$50
10 баллов
11 лет назад
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
$10
10 баллов
11 лет назад
Сделано быстро и без лишних вопросов. Были рады сотрудничеству. Рекомендуем.
Ответный отзыв
Приятно было сделать работу. Четко заданы параметры задачи, адекватное отношение, своевременная оплата.