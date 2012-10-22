ElenaWorkle

Елена Борисова ElenaWorkle

 
52 годаРоссия/Москва
11 лет на фриланс-бирже
Была
11 лет назад
Верстка, дизайн, настройка CMS, баннеры

Разработка сайтов, управление контентом, дизайн, верстка.

Хорошо знаю CMS WP. Доработка и изменение шаблонов. Возможно шаблоны на заказ. Различные модули.

Adobe Photoshop.

Стильное и красивое оформление сообществ в VK и МойМир.

Для начала работы от вас требуется только четкое ТЗ.

Работаю через безопасную сделку или по предоплате 10%.

Photoshop
Портфолио
Отзывы заказчиков
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Олег 
44 годаУкраина
12 лет в сервисе
Был
10 лет назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Сделать копию сайта
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Sh1mm15x
Андрей 
34 годаУкраина
13 лет в сервисе
Был
год назад
$50
10 баллов
11 лет назад
Доработать немного дизайн и сверстать в HTML
Отзыв недоступен.
По этому заказу не оплачена комиссия сервиса!
Y4MAHA
Карху 
33 годаРоссия
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад
$10
10 баллов
11 лет назад
Сверстать меню в группе Вконтакте
Сделано быстро и без лишних вопросов. Были рады сотрудничеству. Рекомендуем.
Приятно было сделать работу. Четко заданы параметры задачи, адекватное отношение, своевременная оплата.
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