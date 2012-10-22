Верстка, дизайн, настройка CMS, баннеры

Разработка сайтов, управление контентом, дизайн, верстка.

Хорошо знаю CMS WP. Доработка и изменение шаблонов. Возможно шаблоны на заказ. Различные модули.

Adobe Photoshop.

Стильное и красивое оформление сообществ в VK и МойМир.

Для начала работы от вас требуется только четкое ТЗ.

Работаю через безопасную сделку или по предоплате 10%.