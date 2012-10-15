Заменить Apache на PHP-FPM под FreeBSD

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен9 заявок173 просмотра

Нужно заменить apache на php-fpm, закрыть доступ к ссх и фтп с любых ипов кроме нужны и перекинуть ссх и фтп на не стандартный порт. Всё это дело работает на freebsd.

ApachePHP
13 лет назад
Y4MAHA
Карху 
35 лет
15 лет в сервисе
Был
12 лет назад

Выбранный исполнитель

yakimov-ps
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад
$40
1 день
Павел оперативно и профессионально справился с поставленной задачей и даже сделал больше, чем требовалось, за что ему спасибо огромное. Быстро, качественно и без лишних вопросов.
Очень приятно было работать с Александром. Адекватное отношение, своевременная оплата. Буду рад дальнейшему сотрудничеству.

Заявки фрилансеров

yakimov-ps
Павел 
36 лет
14 лет в сервисе
Был
6 лет назад
13 лет назад