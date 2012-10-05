Нужна помощь с кроном (crontab)

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Закрыт5 заявок119 просмотров

Нужно проверить написанное правило на сервере и объяснить как его применить

13 лет назад
legys
Павел 
37 лет
17 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров