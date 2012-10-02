Требуется для небольшой рассылки писем настроить vps сервер. Настроить два вида расылки: 1) через smtp 2) через postfix, cron А также: ptr, spf, dkim, mx Ищу человека с большим опытом ...
Обновить ПО на сервере и настроить оптимально
собственно все в теме
есть сервер с установленной дебиан надо обновить По и настроить оптимально для работы, что бы и грузил большие базы и мог обрабатывать большие запросы для выгрузки с 1с (post и get)
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