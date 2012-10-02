Обновить ПО на сервере и настроить оптимально

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Закрыт10 заявок174 просмотра

собственно все в теме

есть сервер с установленной дебиан надо обновить По и настроить оптимально для работы, что бы и грузил большие базы и мог обрабатывать большие запросы для выгрузки с 1с (post и get)

13 лет назад
stroyport
Виталий 
44 года
13 лет в сервисе
Был
8 лет назад
9 отзывов(-1)

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