Задача по сис. администрированию

  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
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OS CentOS release 5.5 (Final)

1. Скопировать все данные из папки /home

2. Скопировать базу данных

3. Скопировать последние бэкапы из папки /backup

4. Проверить работоспособность скопированных данных

5. Произвести монтирование (увеличение) виртуального дискового пространства

Вопросы которые нужно задать:

Можно ли это сделать без переустановки системы?

В случае потери данных при монтировании можно ли оперативно восстановить работоспособность сервера?

CentOS
13 лет назад
arnurullin
Артем 
35 лет
13 лет в сервисе
Был
11 лет назад

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