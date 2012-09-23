На удаленном сервере установлен Asterisk+FreePBX (1.8+2.9) требуется настроить два транка, исходящую и входящую маршрутизацию, проверить правильность общих настроек и пользователей (3 шт). 500 р. Skype: risefire
Задача по сис. администрированию
OS CentOS release 5.5 (Final)
1. Скопировать все данные из папки /home
2. Скопировать базу данных
3. Скопировать последние бэкапы из папки /backup
4. Проверить работоспособность скопированных данных
5. Произвести монтирование (увеличение) виртуального дискового пространства
Вопросы которые нужно задать:
Можно ли это сделать без переустановки системы?
В случае потери данных при монтировании можно ли оперативно восстановить работоспособность сервера?
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Настройка сервера/ПО1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Здравствуйте, Хотелось бы заказать настройку и установку сервера VOIP телефонии на базе астериска. На сервере должна быть платежная система пейпал. Сервер должен конектиться к сторонему провайдеру для звонков (к ...Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Добрый день. Нужно настроить Elastix или FreePBX следующим образом: Группа 1 - ОРК в нем 10 абонентов. Номер группы 100, номера абонентов 1хх Группа 2 - Директора 3 абонента. ...Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Намечается проект SharePoint + Project Я проект менеджер. Чтобы взяться за прокет ищу исполнителей. Желательно в Алма-Ате.Настройка сервера/ПО2 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется оптимальная настройка mysql для работы с базами размером в 50-60GB. Сервер работает на базе Freebsd 7.2. Жду Ваши предложения.Настройка сервера/ПО4 заявкиЗакрыт13 лет назад
Требуется установить: любой пакет Asterisk с веб интерфейсом (FreePBX, Elastix) желательно с русским. P.S. Сервер еще не выбрал, но видимо выберу сервер на CentOS. Настроить: ...Завершен13 лет назад
- $50
На хостинге имеется одна база данных на которой десять сайтов. Все это нужно оптимизировать.Настройка сервера/ПО5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $50
Есть выделенный сервер на hetzner, необходимо его настроить с оптимальными настройками для сайта на Magento. В данную минуту сайт работает медленно, периодически подвисает, с медленной загрузкой страниц и не стабильной работой. ...Закрыт13 лет назад
1. На сервере (*nix на выбор) необходимо поднять прокси, работающие по протоколам socks (и 4 и 5 версии), http и висящие на портах: - socks протокол с 10001 порта по 20000 - http ...Настройка сервера/ПО3 заявкиЗакрыт13 лет назад
В ISP manager: Настроить почту (входящие, исходящии, история и т.д) Настройка резервного копирования сервераЗакрыт13 лет назад