arnurullin

Нужен веб-разработчик на доработку проекта на Ruby Так же веб-разработчик Ruby, со знанием Верстки
Веб-программирование2 заявки
Закрыт
11 лет назад
Нужен веб-разработчик на доработку проекта на Ruby Так же веб-разработчик Ruby, со знанием Верстки
Есть задача. Ее надо сделать на битриксе. Задача: сделать форму расчета и заказа муниципальной страховки с генерацией квитанции. Пользователь заходит на форму, вводит адрес (улица, дом, квартира), ему выдается метраж и стоимость, потом он жмет ок и генерится ...
OS CentOS release 5.5 (Final) 1. Скопировать все данные из папки /home 2. Скопировать базу данных 3. Скопировать последние бэкапы из папки /backup 4. Проверить работоспособность скопированных данных 5. Произвести монтирование (увеличение) виртуального дискового пространства Вопросы которые нужно задать: Можно ли это ...