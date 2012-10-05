arnurullin

Артем arnurullin

 
33 годаРоссия/Тюмень
11 лет на фриланс-бирже
Был
10 лет назад
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  • Битрикс

    Есть задача. Ее надо сделать на битриксе. Задача: сделать форму расчета и заказа муниципальной страховки с генерацией квитанции. Пользователь заходит на форму, вводит адрес (улица, дом, квартира), ему выдается метраж и стоимость, потом он жмет ок и генерится ...

    Битрикс
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    11 лет назад

  • Задача по сис. администрированию

    OS CentOS release 5.5 (Final) 1. Скопировать все данные из папки /home 2. Скопировать базу данных 3. Скопировать последние бэкапы из папки /backup 4. Проверить работоспособность скопированных данных 5. Произвести монтирование (увеличение) виртуального дискового пространства Вопросы которые нужно задать: Можно ли это ...

    CentOS
    Настройка сервера/ПО6 заявок
    Закрыт
    11 лет назад