arnurullin

Есть задача. Ее надо сделать на битриксе. Задача: сделать форму расчета и заказа муниципальной страховки с генерацией квитанции. Пользователь заходит на форму, вводит адрес (улица, дом, квартира), ему выдается метраж и стоимость, потом он жмет ок и генерится ...