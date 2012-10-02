Хостинг находиться на WebAsyst , сайт www.drakon-mo.ru,там есть движок под интернет-магазин,можно его переделать и вставить готовый дизайн в него?
Битрикс
Есть задача.
Ее надо сделать на битриксе.
Задача: сделать форму расчета и заказа муниципальной страховки с генерацией квитанции.
Пользователь заходит на форму, вводит адрес (улица, дом, квартира), ему выдается метраж и стоимость, потом он жмет ок и генерится сберовская квитанция.
При вводе адреса надо использовать справочники – они в скрепке.
Ключевые поля для связи таблиц: В таблицах «Справочник домов» и «Квартиры» - поле [UNOM] (Уникальный номер дома),
В таблицах «Справочник домов» и «Справочник улиц» поля [UL] и [KOD] соответственно.
В квитанцию необходимо подставить следующую информацию:
Над Ф.И.О – Адрес выбранной квартиры
В ячейку сумма платежа - поле [сумма платежа (годовая] из таблицы «Квартиры»
В ячейку вид платежа – поле [вид платежа ] из таблицы «Квартиры»
Соответственно помимо адреса мы должны спросить у пользователя ФИО.
По задаче нужно:
- Импорт из форматов excel/csv/dbf/xml
- Веб-форма (программинг
- Генерация квитанции
- Отправка уведомлений о заполнении формы
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