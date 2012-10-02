Есть задача.

Ее надо сделать на битриксе.

Задача: сделать форму расчета и заказа муниципальной страховки с генерацией квитанции.

Пользователь заходит на форму, вводит адрес (улица, дом, квартира), ему выдается метраж и стоимость, потом он жмет ок и генерится сберовская квитанция.

При вводе адреса надо использовать справочники – они в скрепке.

Ключевые поля для связи таблиц: В таблицах «Справочник домов» и «Квартиры» - поле [UNOM] (Уникальный номер дома),

В таблицах «Справочник домов» и «Справочник улиц» поля [UL] и [KOD] соответственно.

В квитанцию необходимо подставить следующую информацию:

Над Ф.И.О – Адрес выбранной квартиры

В ячейку сумма платежа - поле [сумма платежа (годовая] из таблицы «Квартиры»

В ячейку вид платежа – поле [вид платежа ] из таблицы «Квартиры»

Соответственно помимо адреса мы должны спросить у пользователя ФИО.

По задаче нужно:

- Импорт из форматов excel/csv/dbf/xml

- Веб-форма (программинг

- Генерация квитанции

- Отправка уведомлений о заполнении формы