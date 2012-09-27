Есть галерея картин, написаная на symfony. Адрес art.com.ua При переходе между страницами/разделами сайт периодически подвисает, то есть подгружает запрашиваемый контент с задержкой. Ошибка всплывает с разной периодичностью, иногда сайт работает минут 5 без глюков ...
Привести пользователей в группу ВКонтакте
Добрый день.
Требуется увеличить количество подписчиков группы Вконтакте.
Интересуют расценки: на простых живых пользователей, на живых пользователей из определенного города.
Заявки фрилансеров
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