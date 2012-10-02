Нужно решить проблему с несколькими сайтами. При добавлении в аддурилку яндекса пишет: Для заданной страницы (или страницы, полученной после перенаправления) сервер возвращает код статуса http 500 (ожидался код 200).

проблема не в хостинге, т.к. на сервере расположены и другие сайты, которые нормально добавляются.

cms сайтов: joomla и ModX