Код статуса http 500 (ожидался код 200)

  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен4 заявки176 просмотров

Нужно решить проблему с несколькими сайтами. При добавлении в аддурилку яндекса пишет: Для заданной страницы (или страницы, полученной после перенаправления) сервер возвращает код статуса http 500 (ожидался код 200).

проблема не в хостинге, т.к. на сервере расположены и другие сайты, которые нормально добавляются.

cms сайтов: joomla и ModX

JoomlaMODX
13 лет назад
cmyker
Олег 
38 лет
16 лет в сервисе
Был
6 лет назад
119 отзывов(-1)

Выбранный исполнитель

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$5
1 день
Отличный исполнитель. Мой вопрос решил за 5 минут :) Рекомендую!
Приятный заказчик как человек. Оплата сразу же после выполнения задания. Надеюсь наши пути еще пересекутся.

Заявки фрилансеров

fastit
Сергей 
29 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

  • Похожие заказы

  • Подключить почту для обращ. к администратору

    $50

    Подключить почту для обращения к администратору, чтоб можно было с любого аккаунта отправить письмо таких служб как: яндекс, gmail, mail.ru, yahoo, + еще какие там популярные. Т е. посетитель заходит на сайт. Хочет отправить письмо ...

    Прочее5 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенос сайта на WP

    Добрый день! Необходимо перенести сайт на CMS Wordpress один в один сохранив функционал, внешний вид, контент. Доступов (ftp, БД, админка) от сайта нет . Адрес сайта в прикрепленном файле. Все ...

    WordPress
    Прочее5 заявок
    Закрыт
    12 лет назад

  • Книжный API

    Нужно в сети найти англ. книжный API (можно платный), который позволяет по запросу в виде кея отдавать название книги, описание + картинку. Амазон не в счет.

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    13 лет назад

  • Небольшие правки в OSC VAM edition

    $50

    Улучшение функционала и мелкие правки действующего интернет магазина. В т.ч в шапку добавить ленточку "Нам 5 лет", исправить барахлящие "отзывы". Также буду рад получить советы по дальнейшему улучшению функционала - одобренные предложения ...

    Прочеенет заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Перенести сайт с ucoz на dle

    Требуется перенести сайт с ucoz на dle с минимальными потерями для него. Сайт портального типа. Надо перенести все страницы index, dir и news с сохранением адресов. Установить dle \лицензия\ на хостинг и ...

    DLE
    Прочее2 заявки
    Закрыт
    13 лет назад