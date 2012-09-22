Необходимо добавить баннер на сайт. Баннер есть, куда добавлять его картинка есть.
HTML-cкрипт, отображающий статус ICQ на сайте
Клиент MailAgent. Сам перепробовал несколько десятков вариантов скриптов - не работают. Выводит серый значок и всё, хоть в онлайне хоть в оффлайне.
Заявки фрилансеров
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