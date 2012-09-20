Переделать страницу сайта под WordPress

$250
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт4 заявки171 просмотр

Необходимо обновить страницу действующего сайта, посвященную IT Consulting на http://www.consulting.abtimo.com/.

А именно: освежить дизайн, удалить лишние вкладки и предусмотреть возможность самостоятельного добавления и редактирования статей в WordPress.

Срочно. Бюджет 100-150 USD

WordPress
13 лет назад
natalia_s
Наталья 
37 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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