Есть магазин на движке Shopos, нужно из Shopos импортировать 200 товаров в магазин на движке Prestashop 1.5! Сроки и цена вопроса?
Изменения в готовом сайте на Джумла
Есть сайт на джумле. Необходимо откорректировать дизайн и изменить структуру сайта. Главная - далее 8 разделов, (некоторые из них открываются и сразу идет галерея) у некоторых есть подразделы, имеющие галерею. Мой сайт: Decorforyou.net
Заявки фрилансеров
Похожие заказы
- Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
- $13
Добавить 4000 человек по региону, регион Пермь.Закрыт13 лет назад
- $100
описание в приложенииЗавершен13 лет назад
- $50
Нужно раскрутить паблик в контакте. В заявку присылайте, какое количество живых людей и ботов на 1.000 (процентное соотношение) и стоимость.Закрыт13 лет назад
- $100
Необходима разработка красивого шаблона для установки на Ucoz. Тема: услуги ремонта и отделки помещенийПрочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Поставит текстовую ссылку с форума на сайтЗавершен13 лет назад
Здравствуйте! необходимо выполнить доработку сайта, а именно: - поиск по артикулу товара в админке VirtueMart - на странице со списком товаров сделать кнопки "показать все товары" и кнопку "вверх" для перехода к ...Прочее1 заявкаЗакрыт13 лет назад
Требуется юзабилист сайта. Пишите ваши предложение на ICQ: 3922352 либо в SKype: insight.1Закрыт13 лет назад
Создание и наполнение группы вк для сайта женской тематики аналог vk.com/jladyruПрочее5 заявокЗакрыт13 лет назад
- $100
У нас готовый сайт по посуточной аренде квартир на движке Битрикса. Бизнес не работал долгое время и текущий каталог устарел. Необходимо: 1) Удалить все объекты (квартиры, ...Завершен13 лет назад