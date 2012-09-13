Изменения в готовом сайте на Джумла

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт6 заявок199 просмотров

Есть сайт на джумле. Необходимо откорректировать дизайн и изменить структуру сайта. Главная - далее 8 разделов, (некоторые из них открываются и сразу идет галерея) у некоторых есть подразделы, имеющие галерею. Мой сайт: Decorforyou.net

Joomla
13 лет назад
Vikulja-V
Виктория 
60 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

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