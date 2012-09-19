Приватно для braveheart

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен1 заявка147 просмотров

описание в приложении

13 лет назад
aridni
Индира 
45 лет
13 лет в сервисе
Была
12 лет назад

Выбранный исполнитель

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$70
5 дней
Отличная работа. Буду заказывать еще. Алекс подошел к делу очень профессионально, терпеливо объяснил каждую интересовавшую меня деталь. Спасибо!
Приятно работать с человеком. Чётко, по делу, оплата своевременная.

Заявки фрилансеров

braveheart
Александр 
38 лет
14 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад