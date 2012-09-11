Раскрутка паблика ВКонтакте

$50
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Закрыт3 заявки152 просмотра

Нужно раскрутить паблик в контакте.

В заявку присылайте, какое количество живых людей и ботов на 1.000 (процентное соотношение) и стоимость.

13 лет назад
lexus1991
Алексей 
33 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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Нет заявок фрилансеров