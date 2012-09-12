Импорт товаров Prestashop

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Закрыт1 заявка112 просмотров

Есть магазин на движке Shopos, нужно из Shopos импортировать 200 товаров в магазин на движке Prestashop 1.5!

Сроки и цена вопроса?

PrestaShop
13 лет назад
wildog
Антон 
41 год
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

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Нет заявок фрилансеров