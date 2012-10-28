Есть html-верстка, нужно привязать ее к сайту на OpenCart. В заявках просьба писать сроки выполнения.
Зафиксить форум на phpBB
Требуется исправить ошибки на форуме на phpBB. Рабочий бекап имеется.
Тем, кто заинтересовался, сброшу линк на форум, чтобы глянули, какого характера проблемы.
Смотрите и предлагайте Ваши цены.
Спасибо!
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