Зафиксить форум на phpBB

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Завершен5 заявок182 просмотра

Требуется исправить ошибки на форуме на phpBB. Рабочий бекап имеется.

Тем, кто заинтересовался, сброшу линк на форум, чтобы глянули, какого характера проблемы.

Смотрите и предлагайте Ваши цены.

Спасибо!

12 лет назад
Max_Johnes
39 лет
15 лет в сервисе
Был
4 месяца назад

Выбранный исполнитель

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад
$15
1 день
Павел сделал все, что требовалось в достаточно короткие сроки. Проявлял инициативу, а также (что является достаточно важным для меня) практически всегда был на связи и поддерживал коммуникацию. Рекоммендую.
Очень хороший и адекватный заказчик, всегда на связи и отвечает на все вопросы. Буду рад помочь в дальнейшем.

Заявки фрилансеров

Black_kat
Павел 
35 лет
18 лет в сервисе
Был
3 года назад
12 лет назад