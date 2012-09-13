Надо увеличить количество участников на 100 человек в следующей группе: http://vk.com/chekhovmiel Местонахождение Москва или МО.(лучше всего г. Чехов, Серпухов, Подольск). Сколько денег это будет стоить я не представляю, ...
Установить шаблон для OpenCart
Есть html-верстка, нужно привязать ее к сайту на OpenCart.
В заявках просьба писать сроки выполнения.
Заявки фрилансеров
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