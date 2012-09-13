Добавить 100 человек в группу ВКонтакте

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Закрыт6 заявок257 просмотров

Надо увеличить количество участников на 100 человек в следующей группе:

http://vk.com/chekhovmiel

Местонахождение Москва или МО.(лучше всего г. Чехов, Серпухов, Подольск). Сколько денег это будет стоить я не представляю, поэтому выставляйте свои цены, будем думать. Сроки, должны быть постепенными 1-3 месяца.

13 лет назад
Iemaster
Максим 
39 лет
14 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Выбранный исполнитель

Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад
$20
20 дней

Заявки фрилансеров

Galina_007
Галина 
38 лет
14 лет в сервисе
Была
7 лет назад
13 лет назад