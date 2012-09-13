Добавить 100 человек в группу ВКонтакте

Надо увеличить количество участников на 100 человек в следующей группе:

http://vk.com/chekhovmiel

Местонахождение Москва или МО.(лучше всего г. Чехов, Серпухов, Подольск). Сколько денег это будет стоить я не представляю, поэтому выставляйте свои цены, будем думать. Сроки, должны быть постепенными 1-3 месяца.