Раскрутка группы ВК

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрыт2 заявки142 просмотра

Требуются подписчики в группу по критериям. Оплата по факту, за 1000 чел-800 руб.

13 лет назад
qwerti_ru
47 лет
17 лет в сервисе
Был
3 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

  • Похожие заказы

  • Зафиксить форум на phpBB

    Требуется исправить ошибки на форуме на phpBB. Рабочий бекап имеется. Тем, кто заинтересовался, сброшу линк на форум, чтобы глянули, какого характера проблемы. Смотрите и предлагайте Ваши цены. Спасибо!

    Прочее1 исполнитель
    Завершен
    12 лет назад

  • Добавить 100 человек в группу ВКонтакте

    Надо увеличить количество участников на 100 человек в следующей группе: http://vk.com/chekhovmiel Местонахождение Москва или МО.(лучше всего г. Чехов, Серпухов, Подольск). Сколько денег это будет стоить я не представляю, ...

    Прочее1 исполнитель
    Закрыт
    13 лет назад

  • Изменения в готовом сайте на Джумла

    $100

    Есть сайт на джумле. Необходимо откорректировать дизайн и изменить структуру сайта. Главная - далее 8 разделов, (некоторые из них открываются и сразу идет галерея) у некоторых есть подразделы, имеющие галерею. Мой сайт: Decorforyou.net

    Joomla
    Прочее6 заявок
    Закрыт
    13 лет назад

  • Импорт товаров Prestashop

    Есть магазин на движке Shopos, нужно из Shopos импортировать 200 товаров в магазин на движке Prestashop 1.5! Сроки и цена вопроса?

    PrestaShop
    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад

  • Раскрутка паблика ВКонтакте

    $50

    Нужно раскрутить паблик в контакте. В заявку присылайте, какое количество живых людей и ботов на 1.000 (процентное соотношение) и стоимость.

    Прочее3 заявки
    Закрыт
    13 лет назад

  • Создание шаблона Ucoz

    $100

    Необходима разработка красивого шаблона для установки на Ucoz. Тема: услуги ремонта и отделки помещений

    Прочее1 заявка
    Закрыт
    13 лет назад