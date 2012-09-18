Белый экран в Joomla

Сайт kontrol.kiev.ua

Белый экран появляется например когда заходишь в стили шаблона и прямо с админ. панели правишь код, потом жмешь сохранить, и появляется просто белый экран.

Далее когда заходишь на форум сайта, и пытаешься зарегистрировать нового пользователя, вводишь все данные нажимаешь сохранить - появляется просто белый экран - а не надпись " Спасибо за регистрацию, теперь можете войти под своим именем и паролем", хотя пользователь создается.

Хотелось бы узнать ориентировочную стоимость устранения проблеммы.