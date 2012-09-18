Требуется исправить ошибки на форуме на phpBB. Рабочий бекап имеется. Тем, кто заинтересовался, сброшу линк на форум, чтобы глянули, какого характера проблемы. Смотрите и предлагайте Ваши цены. Спасибо!
Белый экран в Joomla
Сайт kontrol.kiev.ua
Белый экран появляется например когда заходишь в стили шаблона и прямо с админ. панели правишь код, потом жмешь сохранить, и появляется просто белый экран.
Далее когда заходишь на форум сайта, и пытаешься зарегистрировать нового пользователя, вводишь все данные нажимаешь сохранить - появляется просто белый экран - а не надпись " Спасибо за регистрацию, теперь можете войти под своим именем и паролем", хотя пользователь создается.
Хотелось бы узнать ориентировочную стоимость устранения проблеммы.
Заявки фрилансеров
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