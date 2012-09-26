Добавить баннер на сайт

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Завершен4 заявки122 просмотра

Необходимо добавить баннер на сайт. Баннер есть, куда добавлять его картинка есть.

13 лет назад
savage_rus
Руслан 
39 лет
16 лет в сервисе
Был
7 лет назад

Выбранный исполнитель

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад
$15
1 день
Быстро. Качественно. Без лишних вопросов и переспрашиваний. Сотрудничеством доволен. Рекомендую Алексея как грамотного исполнителя.
Конкретное и точное задание, человек знает что хочет, а с такими приятно работать. Оплата быстрая и в полном размере. Буду рад сотрудничеству в дальнейшем. Рекомендую!

Заявки фрилансеров

demin_ch
Алексей 
34 года
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
125 отзывов
13 лет назад

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