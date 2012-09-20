Требуется исправить ошибки на форуме на phpBB. Рабочий бекап имеется. Тем, кто заинтересовался, сброшу линк на форум, чтобы глянули, какого характера проблемы. Смотрите и предлагайте Ваши цены. Спасибо!
Галерея для DLE
добрый день, ничего сложного. 4 Папки с картинками оформлены в виде галереии, задача просто чтобы картинки все были ровные, переключалось всё плавно. Все картинки уже залиты на хост, нужно только еще поделить их правильно. Двиг DLE
Заявки фрилансеров
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