Галерея для DLE

$15
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Закрытнет заявок79 просмотров

добрый день, ничего сложного. 4 Папки с картинками оформлены в виде галереии, задача просто чтобы картинки все были ровные, переключалось всё плавно. Все картинки уже залиты на хост, нужно только еще поделить их правильно. Двиг DLE

DLE
13 лет назад
PeetsBOG
Артём 
34 года
15 лет в сервисе
Был
8 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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