В сайт на Bitrix добавить раздел Акции

Интернет-магазин на cms bitrix, необходимо сделать новую страницу Акции левого пункта меню, но она не должна наследовать свойства всех страниц этого меню. На данный момент все страницы выводятся стандартно - перечень товаров с ценами и корзинами. Новая страница должна содержать название акции со ссылкой на раздел этой акции и краткий анонс, далее переход по ссылке, на страницу конкретной акции, где будет описание акции и перечень товаров, участвующих в ней.

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