Перенос сайта на WP

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Закрыт5 заявок167 просмотров

Добрый день!

Необходимо перенести сайт на CMS Wordpress

один в один сохранив функционал, внешний вид, контент.

Доступов (ftp, БД, админка) от сайта нет .

Адрес сайта в прикрепленном файле.

Все страницы сайта должны быть в виде отдельных страниц

не имеющих какую-либо глубину вложенности

(пример. www.домен.ru/страница-о-товаре1 ) - поясню еще отдельно.

Сначала сайт переносите на свой хостинг,

я деффектую - все ок и переносим на мой.

Прошу писать цену и сроки.

WordPress
13 лет назад
MISHA
42 года
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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