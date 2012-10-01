Перенос сайта с хостинга на хостинг и настройка

$100
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Завершен13 заявок149 просмотров

Необходимо перенести сайт на новый хостинг

И насторить сайт по техническому заданию.

Сайт на джумле.

Joomla
13 лет назад
AndreyMy
Андрей 
43 года
13 лет в сервисе
Был
5 лет назад

Выбранный исполнитель

Webpazl
Юрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад
$45
1 день
Задание было выполнено за один день. Как всегда быстро и качественно! Спасибо!
Одно могу сказать, заказчик хороший! вовремя оплачивает работу и четко ставит задания

Заявки фрилансеров

Webpazl
Юрий 
37 лет
14 лет в сервисе
Был
месяц назад
13 лет назад

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