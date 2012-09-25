Нужно поставить на сайт мелодию в фон

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Закрыт4 заявки116 просмотров

Мелодия одна и нужно чтобы на автомате играла при заходе на сайт, должна быть кнопка с вкл и выкл,всё должно выглядеть аккуратно,эстетично.

сайт на вордпрессе

WordPress
13 лет назад
Sitehelpsos
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54 года
13 лет в сервисе
Был
12 лет назад
5 отзывов

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Нет заявок фрилансеров

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