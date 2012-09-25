Консультация по Godaddy

Подключить почту для обращения к администратору, чтоб можно было с любого аккаунта отправить письмо таких служб как: яндекс, gmail, mail.ru, yahoo, + еще какие там популярные. Т е. посетитель заходит на сайт. Хочет отправить письмо ...
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