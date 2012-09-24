Подключить почту для обращ. к администратору

Подключить почту для обращения к администратору, чтоб можно было с любого аккаунта отправить письмо таких служб как: яндекс, gmail, mail.ru, yahoo, + еще какие там популярные. Т е. посетитель заходит на сайт. Хочет отправить письмо администратору, жмет на ссылку на сайте "письмо администратору". Обычно в таких случаях выскакивает аккаунт в рамблере или др., т. е. посетителю неообходимо зарегистрироваться в рамблере, а потом отправить письмо. Может посетитель не хочет этого делать у него один аккаунт в mail.ru и все. Хотелось бы чтобы посетитель сам выбрал какой у него аккаунт: яндекс, gmail, mail.ru, yahoo и т. д. и отправил с него письмо.