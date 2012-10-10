Книжный API

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Завершен1 заявка145 просмотров

Нужно в сети найти англ. книжный API (можно платный), который позволяет по запросу в виде кея отдавать название книги, описание + картинку. Амазон не в счет.

13 лет назад
nata0937
Наталья 
40 лет
16 лет в сервисе
Была
6 лет назад

Выбранный исполнитель

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад
$99
5 дней
Парень крепко знает свое дело. Работу выполнил четко в срок, учел все пожелания. Чистый код и высокая производительность не могут не радовать. Рекомендую этого специалиста всем, кому дорого время и кто привык к высокому качеству исполнения проекта.
Хороший заказчик. 1. Четко поставленная задача. 2. Всегда на связи. 3. Своевременные ответы на текущие вопросы. 4. Оплата сразу после завершения работы, без задержек. 5. Минимум вопросов по внедрению - только по существу. От сотрудничества одни положительные эмоции.

Заявки фрилансеров

chnry
Роман 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
4 года назад
13 лет назад

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