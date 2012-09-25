Небольшие правки в OSC VAM edition

$50
  1. Биржа фриланса
  2. Прочее
Закрытнет заявок81 просмотр

Улучшение функционала и мелкие правки действующего интернет магазина.

В т.ч в шапку добавить ленточку "Нам 5 лет", исправить барахлящие "отзывы".

Также буду рад получить советы по дальнейшему улучшению функционала - одобренные предложения сможете выполнить за дополнительную плату.

Предложения рассматриваются исключительно от исполнителей, имеющих опыт по работе с osc vam edition.

13 лет назад
kotobar
Гар 
52 года
18 лет в сервисе
Был
9 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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