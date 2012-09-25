Подключить почту для обращения к администратору, чтоб можно было с любого аккаунта отправить письмо таких служб как: яндекс, gmail, mail.ru, yahoo, + еще какие там популярные. Т е. посетитель заходит на сайт. Хочет отправить письмо ...
Небольшие правки в OSC VAM edition
Улучшение функционала и мелкие правки действующего интернет магазина.
В т.ч в шапку добавить ленточку "Нам 5 лет", исправить барахлящие "отзывы".
Также буду рад получить советы по дальнейшему улучшению функционала - одобренные предложения сможете выполнить за дополнительную плату.
Предложения рассматриваются исключительно от исполнителей, имеющих опыт по работе с osc vam edition.
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