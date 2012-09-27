Исправить ошибку сайта на symfony

Есть галерея картин, написаная на symfony. Адрес art.com.ua

При переходе между страницами/разделами сайт периодически подвисает, то есть подгружает запрашиваемый контент с задержкой. Ошибка всплывает с разной периодичностью, иногда сайт работает минут 5 без глюков и как не стараюсь не могу его "подвесить", иногда глючит уже со старта.

Видео ошибки:

1.

http://www.youtube.com/watch?v=erlLrC4_kVY

Первые 2 минуты все работает нормально (так сайт должен работать во всех браузерах после исправления ошибки), на 2:10 подвисает почти на 2 минуты.

2.

http://www.youtube.com/watch?v=yp6hA-lYDd0

Все время относительно небольшие зависания по 5-10 секунд.