На данный момент есть функционирующий сайт на Wordpress internoid.com, нужно сделать новый, более удобный в работе и пользовании сайт, на зарегистрированном домене internoid.net На сайте есть простые формы для заказа товаров ...
Исправить ошибку сайта на symfony
Есть галерея картин, написаная на symfony. Адрес art.com.ua
При переходе между страницами/разделами сайт периодически подвисает, то есть подгружает запрашиваемый контент с задержкой. Ошибка всплывает с разной периодичностью, иногда сайт работает минут 5 без глюков и как не стараюсь не могу его "подвесить", иногда глючит уже со старта.
Видео ошибки:
1.
http://www.youtube.com/watch?v=erlLrC4_kVY
Первые 2 минуты все работает нормально (так сайт должен работать во всех браузерах после исправления ошибки), на 2:10 подвисает почти на 2 минуты.
2.
http://www.youtube.com/watch?v=yp6hA-lYDd0
Все время относительно небольшие зависания по 5-10 секунд.
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