Сайт доставки товаров из зарубежных инет-магазинов

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Закрыт1 заявка136 просмотров

На данный момент есть функционирующий сайт на Wordpress internoid.com, нужно сделать новый, более удобный в работе и пользовании сайт, на зарегистрированном домене internoid.net

На сайте есть простые формы для заказа товаров на 1,3,6 и 20 позиций, которые заполняют клиенты. После отправки, Администратор и клиент получает форму-копию заказа с порядковым номером и далее вся работа по заказу проделывается вручную — копия формы вставаляется в редактор word, добавляется вконце подробный расчет заказа в виде таблицы Excel с определенной формулой для подсчета стоимости услуг. Статус заказа и выставление счета отправляется по email также вручную, по запросу клиента. Формы-копии заказа сохраняются в базе данных. На сайте используестя плагин рассылки новостей, калькулятор для подсчета стоимости заказа, в котором прописаны параметры почти по всем магазинам.

Примерный список необходимого функционала:

Личный кабинет клиента.

Кабинет Администратора.

(Кабинет Курьера или раздел для курьера в кабинете администратора)

Динамическую форму для заказов с подсчетом общей стоимости товаров

Отслеживание статусов заказа и истории заказов в личном кабинете клиента

История заказов по каждому клиенту в кабинете администратора

Изменение статусов заказов в кабинете администратора с отправкой писем — уведомлений клиенту

Оформить Каталог товаров в виде логотипов магазинов, разделенным по категориям.

Возможность объединения заказов в группу с определенным названием, с подсчетом стоимости услуг

Рассылка новостей клиентам из кабинета администратора, несложной в пользовании.

Есть несколько примеров-прототипов по сайту.

Более подробное задание в текстовом файле

WordPress
13 лет назад
Internoid
Образцов 
39 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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