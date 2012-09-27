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Сайт доставки товаров из зарубежных инет-магазинов
На данный момент есть функционирующий сайт на Wordpress internoid.com, нужно сделать новый, более удобный в работе и пользовании сайт, на зарегистрированном домене internoid.net
На сайте есть простые формы для заказа товаров на 1,3,6 и 20 позиций, которые заполняют клиенты. После отправки, Администратор и клиент получает форму-копию заказа с порядковым номером и далее вся работа по заказу проделывается вручную — копия формы вставаляется в редактор word, добавляется вконце подробный расчет заказа в виде таблицы Excel с определенной формулой для подсчета стоимости услуг. Статус заказа и выставление счета отправляется по email также вручную, по запросу клиента. Формы-копии заказа сохраняются в базе данных. На сайте используестя плагин рассылки новостей, калькулятор для подсчета стоимости заказа, в котором прописаны параметры почти по всем магазинам.
Примерный список необходимого функционала:
Личный кабинет клиента.
Кабинет Администратора.
(Кабинет Курьера или раздел для курьера в кабинете администратора)
Динамическую форму для заказов с подсчетом общей стоимости товаров
Отслеживание статусов заказа и истории заказов в личном кабинете клиента
История заказов по каждому клиенту в кабинете администратора
Изменение статусов заказов в кабинете администратора с отправкой писем — уведомлений клиенту
Оформить Каталог товаров в виде логотипов магазинов, разделенным по категориям.
Возможность объединения заказов в группу с определенным названием, с подсчетом стоимости услуг
Рассылка новостей клиентам из кабинета администратора, несложной в пользовании.
Есть несколько примеров-прототипов по сайту.
Более подробное задание в текстовом файле
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