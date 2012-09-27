Обучение созданию сайтов

$100
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Закрыт2 заявки171 просмотр

Добрый день, уважаемые фрилансеры. Необходима помощь в обучении созданию сайтов. учусь на веб-программировании и компьютерном дизайне, поэтому некоторые навыки уже имеются. На среднем уровне знаю С и С++, основы ООП, на уровне синтаксиса, массивов, функций и коннекта к БД знаю php. HTML и css не очень, но сверстать средненькую страничку смогу.

Пока только второй курс, поэтому знаний по web нам ещё не давали. Создавал сайты на стандартных движках, обещаю быструю обучаемость!

К сожалению, пока бюджета нет совсем (или около 5000 российских появится через 10 дней, после того как мне проект оплатят). Предлагаю такую схему: Вы меня обучаете программированию серьезных сайтов и порталов на ООП (ну или хотя бы говорите что по какой теме где почитать. я, к примеру, делаю проект, а Вы его гидируете, т.е. какие ошибки и как лучше это сделать). В это время я параллельно могу выполнять работу для Вас, знаний на которую мне уже хватает (заодно это мне будет как практика и тренировка). А после того, как я уже буду на нормальном уровне программировать - могу работать некоторое время в Вашей студии за небольшую плату как получение опыта. Другими словами, Вы меня учите, а я на Вас работаю в качестве практики того, чему Вы меня учите:)

Готов рассмотреть все варианты.

P.S. я из Минска, но, по сути, это значения особо не имеет.

CSSHTMLPHP
13 лет назад
plodunov85
Сергей 
40 лет
13 лет в сервисе
Был
13 лет назад

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