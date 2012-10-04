Не обходимо переделать проект. Сделать дизайн сайта + поправить программную часть.
Поставить языки на joomla сайте
Добрый день!
Интересует поставить 3 языка на joomla
Joomla! 2.5.4 Stable
Сколько это будет стоить?
+ интересует copy/paste тексты с word файла только на 1 язык!
7 пунктов меню и 7 страниц
С уважением
Александр
Выбранный исполнитель
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