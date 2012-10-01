Нужна помощь в настройке форума phpBB 3.0.11 Адрес форума: http://mcasterlive.ru/forum/ 1. При регистрации сделать нормальную читаемую капчу + активация аккаунта через ссылку из емейла 2. Юзер может сразу постить. Посты сразу ...
Настройка страницы оплаты PayPal на сайте
Необходимо настроить страницы оплаты через PayPal на сайте заказчика.
Заявки фрилансеров
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