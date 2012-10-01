Добрый день! Интересует поставить 3 языка на joomla Joomla! 2.5.4 Stable Сколько это будет стоить? + интересует copy/paste тексты с word файла только на ...
Нужна помощь в настройке форума phpBB
Нужна помощь в настройке форума phpBB 3.0.11
Адрес форума:
1. При регистрации сделать нормальную читаемую капчу + активация аккаунта через ссылку из емейла
2. Юзер может сразу постить. Посты сразу видны
3. Гости могут только читать. Хотят постить - редиректить их на страницу регистрации
4. В постах юзера - отображать кол-во постов и выставлять ему ранг:
Новичек (после 10 постов)
Продвинутый (после 100 постов)
Ветеран (после 500 постов)
+ навесить иконки для этих статусов (иконки можем дать)
5. Настроить права пользовательских групп и форумов
6. Также нужны будет консультации, желательно голосом по скайпу.
За услуги по администрированию мы готовы перечислить WMZ (укажите сумму)Нужна помощь в настройке форума
Заявки фрилансеров
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