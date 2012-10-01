Нужна помощь в настройке форума phpBB

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Закрыт1 заявка106 просмотров

Нужна помощь в настройке форума phpBB 3.0.11

Адрес форума:

http://mcasterlive.ru/forum/

1. При регистрации сделать нормальную читаемую капчу + активация аккаунта через ссылку из емейла

2. Юзер может сразу постить. Посты сразу видны

3. Гости могут только читать. Хотят постить - редиректить их на страницу регистрации

4. В постах юзера - отображать кол-во постов и выставлять ему ранг:

Новичек (после 10 постов)

Продвинутый (после 100 постов)

Ветеран (после 500 постов)

+ навесить иконки для этих статусов (иконки можем дать)

5. Настроить права пользовательских групп и форумов

6. Также нужны будет консультации, желательно голосом по скайпу.

За услуги по администрированию мы готовы перечислить WMZ (укажите сумму)Нужна помощь в настройке форума

13 лет назад
fyre
48 лет
15 лет в сервисе
Был
4 года назад

Заявки фрилансеров

Нет заявок фрилансеров

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