Правильная настройка и оптимизация запросов Mysql

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Закрыт4 заявки173 просмотра

Требуется оптимальная настройка mysql для работы с базами размером в 50-60GB.

Сервер работает на базе Freebsd 7.2.

Жду Ваши предложения.

MySQL
13 лет назад
nubber
40 лет
16 лет в сервисе
Был
4 года назад

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