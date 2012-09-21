Необходимо настроить сервер

$40
  1. Биржа фриланса
  2. Настройка сервера/ПО
Завершен2 заявки109 просмотров

Имеется рабочий сервер и доступ по ssh к нему.

На сервере установлена ОС CentOS 5.x (по крайней мере так говорят хостеры)

Необходимо настроить работу FTP (так чтобы к сайту можно было подключаться и вести работу с файлами)

Установить DirectAdmin (лицензия есть)

Привязать к серверу доменное имя

Настроить рабочую директорию этого доменного имени, чтобы в ней можно было размещать файлы и они открывались по адресу http:// доменное имя/ имя документа

CentOS
13 лет назад
garisson
Игорь 
39 лет
15 лет в сервисе
Был
6 лет назад

Выбранный исполнитель

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад
$40
1 день
Отлично справился с заданием. Все было выполнено в срок и без лишних вопросов. Также потребовались по ходу изменения, которые исполнитель внес без проблем. Рекомендую.
Очень приятный адекватный заказчик - четко поставленное задание - быстрая оплата

Заявки фрилансеров

ukradmin
48 лет
17 лет в сервисе
Был
2 месяца назад
13 лет назад