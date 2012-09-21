Необходимо настроить сервер

Имеется рабочий сервер и доступ по ssh к нему.

На сервере установлена ОС CentOS 5.x (по крайней мере так говорят хостеры)

Необходимо настроить работу FTP (так чтобы к сайту можно было подключаться и вести работу с файлами)

Установить DirectAdmin (лицензия есть)

Привязать к серверу доменное имя

Настроить рабочую директорию этого доменного имени, чтобы в ней можно было размещать файлы и они открывались по адресу http:// доменное имя/ имя документа